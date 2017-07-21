Суд начал избирать Полякову меру пресечения

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Пятница, 21 июля 2017, 10:47

Соломенский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства САП об избрании меры пресечения народному депутату Максиму Полякову.

"В зале суда присутствуют прокуроры САП, сам Поляков и его адвокаты", - сообщает "Укринформ".

Судья по делу - Тарас Оксюта.

В зале суда также присутствует председатель регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник.

Как известно, депутата из фракции "Народный фронт" Полякова подозревают в получении взятки.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова.

Темы: суд Верховная Рада
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