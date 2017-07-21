ГПК: Судьи отказываются судить своего коллегу, который стрелял в НАБУ

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Пятница, 21 июля 2017, 14:03

Судьи, которые должны рассматривать дело судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, отказываются это делать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр противодействия коррупции.

"Николаевские судьи не хотят судить своего коллегу-взяточника Бурана, который стрелял в детективов НАБУ. Один за другим освобождаются", - сообщили активисты.

Согласно информации, в отставку уже подали судья Андрощук (на фото в центре). Судья Кузьменко, который получил это дело, также подал в отставку, но его до сих пор не отпустили.

"Жалуется, что не хочет слушать резонансные дела а-ля Бурана. Когда он уйдет, останется 4 судьи, рассматривающие уголовные дела, поэтому следующие заседания будут назначаться с интервалом раз в 2 месяца или и больше", - сообщили активисты.

29 марта 2016 НАБУ сообщило, что Буран открыл огонь по стражам порядка и исчез при попытке его задержания за получение взятки в полмиллиона гривен.

Позже он попал в больницу, откуда бежал.

31 марта Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Бурана.

29 июля НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении судьи Малиновского райсуда Одессы Алексея Бурана.

Украинская правда

Темы: суд реформы Одесса
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