Оккупанты создают искусственную картинку наплыва туристов в Крым

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Пятница, 21 июля 2017, 14:43

Оккупационные власти Крыма создают для российских СМИ искусственную картинку наплыва туристов на полуостров.

Об этом сообщает в пятницу Государственная пограничная служба.

21 июля пограничники Бердянского отряда, которые несут службу в контрольном пункте "Чонгар", в очередной раз зафиксировали медленный пропуск со стороны оккупантов транспортных средств через админграницу.

"Было установлено, что оккупационные власти создали пробки искусственно, чтобы появилась картинка о наплыве туристов в Крым для представителей пропагандистских СМИ, которые прибыли для очередной "съемки", – говорится сообщении.

На этот раз пограничники зафиксировали работу аж трех съемочных групп оккупантов, в том числе и РТР, которые работали на автомобильном мосту, где визуализация очереди была наибольшей.

Пограничники отмечают, что на админгранице на двух других КПВВ - "Каланчак" и "Чаплынка" - очереди вообще отсутствуют.

Украинская правда

Темы: Крым пропаганда
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