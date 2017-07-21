Порошенко: Лукашенко заверил, что война никогда не пересечет границу

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Пятница, 21 июля 2017, 15:01

Президент Петр Порошенко заявляет, что глава Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория его страны никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции 21 июля в Киеве.

"Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться против Украины, а украино-белорусскую границу никогда не будет границей войны", - сказал Порошенко.

"Вместе с тем, я уверен, что она всегда будет границей дружественного сотрудничества, мира. Важным шагом на этом пути станет завершение процесса ее договорно-правового оформления (границы - ред.), о котором мы также сегодня говорили. Соответствующие задачи получила обновленная совместная украинско белорусская демаркационная комиссия", - отметил глава государства.

Валентина Романенко, УП

Темы: Беларусь Лукашенко Порошенко
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