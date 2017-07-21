Суд определил Полякову залог и электронный браслет

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Пятница, 21 июля 2017, 15:21

Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату Максиму Полякову, который фигурирует в "янтарном деле", в размере 304 тысяч гривен.

Об этом сообщает в пятницу "Укринформ".

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые просили о залоге 0,5 млн гривен.

В то же время суд обязал Полякова носить электронный браслет слежения, запретил покидать города Киев и Умань (Черкасская область), обязал сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного производства, передают "Українські новини".

Мера пресечения действует до 19 августа включительно.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Темы: янтарь суд прокуратура
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