Суд определил Полякову залог и электронный браслет

Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату Максиму Полякову, который фигурирует в "янтарном деле", в размере 304 тысяч гривен.



Об этом сообщает в пятницу "Укринформ".

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые просили о залоге 0,5 млн гривен.

В то же время суд обязал Полякова носить электронный браслет слежения, запретил покидать города Киев и Умань (Черкасская область), обязал сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного производства, передают "Українські новини".

Мера пресечения действует до 19 августа включительно.

Решение суда обжалованию не подлежит.