Российская агрессия убила 11 тысяч украинцев – Порошенко

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Пятница, 21 июля 2017, 15:25

За все время российской агрессии на Донбассе погибли 11 тысяч украинских граждан.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на брифинге по итогам встречи со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко.

"За все дни агрессии 11 тысяч украинцев отдали свою жизнь, не различая военных, гражданских или братьев", - заявил он.

Порошенко отметил, что только за последние два дня агрессор убил 8 украинских защитников.

"Провал упорных попыток расколоть евроатлантическую солидарность в отношении Украины и показательные успехи украинской власти на пути реформ, к сожалению, агрессор пытается нивелировать кровавой агонией на Донбассе", - подчеркнул президент.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Донбасс АТО Росcия
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