САП просит арестовать все имущество Полякова и Розенблата

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Пятница, 21 июля 2017, 15:43

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать все имущество народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата.

Об этом "Українським новинам" сказал прокурор САП Максим Кравченко.

"Ходатайство в суд уже подано, но решения еще не вынесено. Мы просим наложить арест на все имущество обоих подозреваемых. Все, которое нашли в реестрах", – сообщил он.

По его словам, САП инициирует арест имущества, так как статьи Уголовного кодекса, которые инкриминируются депутатам, предусматривают конфискацию в случае обвинительного приговора суда.

Как известно, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Розенблата в виде залога 7 млн гривен, для Полякова - 0,3 млн гривен.

Темы: янтарь Антикоррупционная прокуратура
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