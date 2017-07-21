Генпрокуратура открыла дело против Вилкула

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о неуплате сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александром Вилкулом налогов в особо крупном размере.

Об этом журналистам в Днипре сказал генпрокурор Юрий Луценко, передают "Українськi новини".

По его словам, дело открыто в пятницу.

Генпрокурор сообщил, что, если депутат уплатит все необходимые налоги, то не будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее Генпрокуратура намеревалась открыть уголовное производство против Вилкула по подозрению в неуплате налогов.

Как известно, 5 июля и.о. начальника главного управления ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук сообщила, что нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула подозревают в неуплате налогов на сумму 19,6 млн. грн.

Вилкул в свою очередь назвал пиаром такое заявление Томчук.

Луценко отмечал, что в случае выявления неуплаты налогов Вилкулом, представление на привлечение его к ответственности ведомство сможет подать до конца лета.