Генпрокуратура открыла дело против Вилкула

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Пятница, 21 июля 2017, 16:05

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о неуплате сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александром Вилкулом налогов в особо крупном размере.

Об этом журналистам в Днипре сказал генпрокурор Юрий Луценко, передают "Українськi новини".

По его словам, дело открыто в пятницу.

Генпрокурор сообщил, что, если депутат уплатит все необходимые налоги, то не будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее Генпрокуратура намеревалась открыть уголовное производство против Вилкула по подозрению в неуплате налогов.

Как известно, 5 июля и.о. начальника главного управления ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук сообщила, что нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула подозревают в неуплате налогов на сумму 19,6 млн. грн.

Вилкул в свою очередь назвал пиаром такое заявление Томчук.

Луценко отмечал, что в случае выявления неуплаты налогов Вилкулом, представление на привлечение его к ответственности ведомство сможет подать до конца лета.

Темы: Генпрокуратура Оппозиционный блок налоги неприкосновенность
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