Главу Госпогранслужбы, который потерял сознание в АП, отправили в больницу

Состояние здоровья главы Государственной пограничной службы Виктора Назаренко, которому стало плохо на пресс-конференции президентов Украины и Беларуси, удовлетворительное.



Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы



Отмечается, что 21 июля во время мероприятий в Администрации президента Украины Назаренко кратковременно потерял сознание.



На месте ему оказали первую медицинскую помощь и направили для дальнейшего лечения в медицинское учреждение.



"Сейчас самочувствие руководителя Госпогранслужбы удовлетворительное", - резюмируют в погранслужбе.



Украинская правда