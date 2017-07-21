Луценко дал нагоняй местным прокурорам, одного выгнал

Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитал руководителей местных прокуратур за некачественную работу и плохое процессуальное руководство в делах, которые расследует полиция.



На совещании по работе семи областных прокуратур в Днипре он обратился к определенным подчиненных персонально.



Самые характерные нарушения, по словам генпрокурора: укрытие от учета и нерегистрация преступлений, "очковтирательство" ради статистических показателей.



"Бердянская местная прокуратура вообще свернула работу по проверке отделений полиции на предмет сокрытия преступлений. Только во время выборочной проверки Генпрокуратуры в реестр внесено 9 укрытых полицией преступлений, из них 6 – по факту мошеннического завладения средствами", – сказал, в частности, Луценко.



Он отметил, что селяне пожаловались на то, что один из предпринимателей прикрывается своим сыном Русланом – прокурором местной прокуратуры – и угрожает им расправой за конфликт вокруг пастбищ.



Генпрокурор обратился к руководителю бердянской прокуратуры Андрею Бутенко и по другому поводу: "Как так получилось, что Вы не видите в своем районе 1,5 тысячи (га) незаконно засеянных земель – потом зерно собрали, а ДФС не передали на арест? Зерно куда делось?".



"Андрей Геннадиевич, Украину губит установленная ​​коррупция без судебных приговоров, выпивка без закуски и прокуроры без совести! Прошу вас покинуть помещение. Идите займитесь пастбищем, зерном – и готовьтесь к ответственности перед КДКП (квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров – ред.). Я не вижу Вас как прокурора местной прокуратуры", – заявил Луценко.



"У вас полторы тысячи гектаров засеяно – Вы этого не видите без Киева. Ваши работники пугают селян. Меня не устраивает такая работа. Пожалуйста, покиньте помещение", – добавил он.



Луценко поручил прокурору Запорожской области Валерию Романову взять этот вопрос на контроль: "В течение разумного срока хочу видеть ваши выводы"



"Такие местные прокуроры, которые выиграли конкурс и думают, что они цари навсегда, – такого не будет, мы так не договаривались... Генинспекция также займется этим случаем", – заявил он.



Генпрокурор попрекнул плохой работой по разоблачению преступных группировок в различных сферах. В процессуальном руководстве, по его словам, ключевая проблема – безответственность.



Луценко отметил, что в Днепропетровской области потеряли материалы двух уголовных производств – в частности, дело о растрате 35 миллионов гривен Фонда общеобязательного государственного страхования исчезла в пути между полицией и прокуратурой, также полиция "якобы потеряла" дело о присвоении средств, выделенных днепропетровскому "Укравтодору".



В Сумской области в земельном деле человек избежал ответственности из-за того, что прокуратура не продлила сроки расследования, добавил он.



Луценко требует ряд проверок и дисциплинарных взысканий – вплоть до увольнений.



"Прокурор без совести – бракованный прокурор", – заявил генпрокурор, и сказал, что когда он делает замечания – это должно вести к дисциплинарной ответственности

"По всем примерам, которые я озвучил, – разбирайтесь с причастными, областные прокуроры: либо лишение премий, если это одноразовый случай, либо до уваольнения. Это не работа, это имитация. Общество заплатило нам большую зарплату за то, чтобы мы работали, а не занимались подобной практикой покрытия преступников", – заявил генпрокурор.



Луценко уточнил, что премия – это две трети оклада.





Генпрокурор возмутился, что в Харьковской области покрывают преступления о покушении на жизнь, в Сумской – очевидно сотрудничество с преступниками, работа на снижение статистики, в Днепропетровской – также не всегда надлежащее реагирование и махинации с квалификацией, в Запорожской области "не замечают вырубки" леса и тому подобное.



В Кривом Роге 3-миллионных хищения средств расследуют слишком вяло уже 3 года. Луценко заявил и.о. руководителя местной прокуратуры №1 Виктору Павлюченко, что выговора следователю мало: "Или вы, или он".



Желтоводская местная прокуратура вяло ведет дело о почти 2,7 миллиона убытков при закупках "Восточным горно-обогатительным комбинатом" материалов к буровой установке: за 4 года допрошен один свидетель, хотя на этой территории лишь 5 дел-"миллионников".



Аналогичная ситуация в Энергодарском районе Запорожской области, где многомиллионные хищения остаются без должного внимания. Луценко дал прокурору Энергодарской местной прокуратуры Дмитрию Троцику время до октября, чтобы огласить подозрения по этим делам.



"Если до 1 октября вы не объявляете подозрения, будете работать на голой ставке. Инициируйте ту же работу для следователя полиции... Ваш процрук и следователь полиции, если не выходят на подозрение до октября, – будут жить на голую ставку. У меня нет других ответов для бюджетных хищений", – заявил он.



"Нельзя получать зарплату в десятки тысяч гривен, не расследуя миллионные неуплаты в бюджет. Хотите большую зарплату – наполняйте бюджет. Не умеете наполнять – живите на маленькую зарплату", – возмутился генпрокурор.

Он отметил, что ответственность должен понести и заместитель прокурора Запорожской области по следствию Василий Карман: "Покажите в Энергодаре свою квалификацию".



Генпрокурор прошелся и по другим недостаткам и делам.



Алена Рощенко, УП