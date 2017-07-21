Защита Маркива будет настаивать на прилете итальянских прокуроров в Украину

310 просмотров
Пятница, 21 июля 2017, 17:33

Защита арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива считает необходимым прилет итальянских прокуроров в Украину для допроса свидетелей и осмотра местности под Славянском.

Об этом заявил а брифинге в Киеве народный депутат Андрей Антонищак - куратор батальона НГУ им.Кульчицкого, в котором служит Виталий Маркив, передает Интерфакс-Украина.

"Адвокат будет настаивать на прилете (итальянских прокуроров - ред.), поскольку здесь есть 9 свидетелей, а также обязательно надо посмотреть на место происшествия, поскольку при взгляде на него много вопросов отпадет", - сказал он.

Антонищак также рассказал, что группа народных депутатов посетила Италию для того, чтобы заверить в своей готовности дать показания в деле Маркива.

"Был первый допрос, вчера мы разговаривали с адвокатом и также давали предварительные свидетельства, и они полностью совпадают со свидетельствами Маркива", - рассказал он.

Нардеп добавил, что он давал показания о том, как проходила операция под Славянском, а командир взвода Богдан Маткивский - какие приказы он получал.

По словам парламентария следующее судебное заседание состоится не раньше сентября.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова 2014 года у Славянске.

Тогда заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны боевиков.

ГПУ также обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

17 июля суд провел предварительный допрос задержанного.

Темы: Италия Донбасс АТО СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко: Украина передала Италии злоумышленника 17 июля 2017, 02:27
Адвокат задержанного в Италии нацгвардейца зовет свидетелей по делу 10 июля 2017, 11:14
Аваков: Украина готова предоставить Италии все документы по Маркиву 7 июля 2017, 23:16
powered by lun.ua
Главные новости
Россия отказалась отдавать Украине 21 экс-беркутовца
Главу Госпогранслужбы, который потерял сознание в АП, отправили в больницу
Генпрокуратура открыла дело против Вилкула
Журналистам не дали возможности задать вопрос Лукашенко и Порошенко
Все новости
Слушать

Последний эфир Павла Шеремета

Хроника трагедии

День, когда террористы сбили пассажирский самолет