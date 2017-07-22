Активистке Femen, которая обнажилась в АП, инкриминируют хулиганство

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Суббота, 22 июля 2017, 01:12

Активистку Femen Анджелину Диаш де Кинташ, которая обнажилась в Администрации президента Украины, задержали по обвинению в хулиганстве.

Об этом ее адвокат Ярослав Яценко написал в Facebook.

По его словам, задержанная проведет ночь в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК (хулиганство с оказанием сопротивления, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

Он также сообщил, что меру пресечения активистке будет выбирать Печерский суд 22 июля.

Задержанная отказалась от услуг государственного адвоката, но, как сообщает Яценко, он до сих пор не был к ней допущен.

Как известно, в пятницу во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси женщина расстегнула свою рубашку, под которой не было одежды, и начала выкрикивать "Жыве Беларусь!"

В 2011 году три представительницы женского движения Femen исчезли вМинске после того, как провели акцию в Белоруссии 19 декабря.

Через день пропавшие участницы топлес-движения Femen вышли на связь и рассказали, как их пытали белорусские КГБшники.

Темы: Лукашенко полиция суд
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