Трамп требует от Ирана освободить задержанных американцев

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Суббота, 22 июля 2017, 01:57

Президент США Дональд Трамп предупреждает Иран о серьезных последствиях, если иранские власти не освободят удерживаемых американских граждан.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Интерфакс-Украина.

"Президент Трамп готов инициировать новые и серьезные последствия для Ирана, если не будут освобождены и возвращены все несправедливо заключенные американские граждане", - сказано в сообщении.

Американская администрация заявляет, что в течение почти 40 лет Иран использовал задержание и захват заложников в качестве инструмента государственной политики и что эта практика используется по сей день.

Белый дом предупреждает Иран об ответственности за безопасность всех граждан США, находящихся в заключении.

"Президент Дональд Трамп и его администрация удваивают усилия по возвращению домой всех американцев, несправедливо задержанных за границей", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Иране задержали нескольких иранцев с двойным гражданством, среди них - подданные США, Великобритании, Австрии, Канады и Франции. Задержанные находятся за решеткой, их обвиняют в шпионаже и сотрудничестве с враждебными правительствами.

В середине июля иранский суд приговорил задержанного спецслужбами гражданина США к десяти годам тюремного заключения за шпионаж.

Темы: Иран США
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