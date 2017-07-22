Ельченко передал обращение МИД по Донбассу генсеку ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко передал в ООН заявление МИД Украины с требованием от РФ прекратить провокации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины в ООН.

"Буду благодарен за вашу помощь в приобщении этого письма и прилагаемого заявления в качестве документа Генеральной Ассамблеи пункта 31 повестки дня 71 сессии и Совета безопасности", - говорится в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Посол В.Єльченко в листі Генсеку ООН і Голові Радбезу: Вимагаємо від РФ негайно припинити провокації на Донбасі, виконувати Мінські домовлен pic.twitter.com/kedpJQ3uD2 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 21 липня 2017 р.

Ранее министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением-протестом в связи с активизацией действий России на Донбассе и интенсивными атаками со стороны пророссийских войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.

"Требуем от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, которые увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять собственные обязательства по минским договоренностями", - говорится в документе.