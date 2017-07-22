ОБСЕ: Жертвами агрессии РФ на Донбассе в этом году стали 59 гражданских

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Суббота, 22 июля 2017, 05:45

Число жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в Донецке первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Укринформ.

"За период этого года по сегодняшний день нами было зафиксировано и подтверждено более 320 случаев жертв среди мирного населения. По сравнению с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение", - сказал он.

Хуг уточнил, что 59 человек были убиты и более 260 ранены.

При этом только в районе Донецка за последние две недели были подтверждены 10 случаев жертв среди гражданского населения, один из которых произошел сегодня в Ясиноватой.

Темы: АТО ОБСЕ Донбасс жертвы
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