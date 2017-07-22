Дела "титушек", которые устроили драку 9 мая в Днипре направлены в суд

10 дел так называемых "титушек", участников массовых беспорядков 9 мая в Днипре, уже направлены в суд.

Об этом в пятницу на брифинге в Днипре сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Радио Свобода.

По его словам, готовятся обвинительные акты в отношении организаторов беспорядков. Также следствие проверяет возможную причастность к инциденту народного депутата Украины Александра Вилкула.

"По делу 9 мая мы достаточно успешно двигаемся вперед. Все организаторы и финансисты этой стычки были установлены и сейчас привлекаются к ответственности. Изучается роль народного депутата Вилкула", - сказал Юрий Луценко.

Он также добавил, что пока доказательств "недостаточно для объявления подозрения".

В то же время, Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о неуплате сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александром Вилкулом налогов в особо крупном размере.

Александр Вилкул пока это заявление не стал комментировать.

Генеральный прокурор призвал горожан, которые имеют информацию относительно тех событий, дать показания и доказательства Генпрокуратуре.

Как известно в Днипре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, молодыми людьми спортивной внешности и полицией произошли столкновения.

Полиция применила дубинки, пострадавли несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой увезла "скорая помощь".

10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков по результатам тех событий уволил с должностей руководителей управлений Национальной полиции Украины в Днепропетровской области и в городе Днипре.

В связи беспорядками было сообщено о подозрении 15 лицам.