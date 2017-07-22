Спецкор "Страны" погибла в ДТП
В субботу утром на трассе Киев-Одесса около села Троицкое в ДТП погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна" Стася Рафал.
Как сообщает издание, ДТП произошло около 4 утра.
"Микроавтобус, на котором в Одессу ехала Стася, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил на средней полосе трассы", - говорится в сообщении.
Прибывшая "Скорая" констатировала смерть. На месте аварии работает полиция.
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