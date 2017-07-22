Спецкор "Страны" погибла в ДТП

1710 просмотров
Суббота, 22 июля 2017, 11:03

В субботу утром на трассе Киев-Одесса около села Троицкое в ДТП погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна" Стася Рафал.

Стася Рафал
Стася Рафал
strana.ua

Как сообщает издание, ДТП произошло около 4 утра.

"Микроавтобус, на котором в Одессу ехала Стася, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил на средней полосе трассы", - говорится в сообщении.

Прибывшая "Скорая" констатировала смерть. На месте аварии работает полиция.

Темы: СМИ ДТП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Журналисты написали письмо Минобороны из-за ранения коллеги 21 июля 2017, 18:59
Защита Маркива будет настаивать на прилете итальянских прокуроров в Украину 21 июля 2017, 17:33
"Тонис" Макеенко переименовали в "Прямой" 20 июля 2017, 16:40
powered by lun.ua
Главные новости
Сенат Польши принял спорный закон о Верховном суде
Сутки в АТО: 11 обстрелов погиб один украинский военный
ОБСЕ: Жертвами агрессии РФ на Донбассе в этом году стали 59 гражданских
В результате обстрела Марьинки ранены 4 человека, среди них 2 детей
Все новости
Жигули-тур

Украинец объедет полконтинента на авто 1979 года

Лекции на БЖ

Главный архитектор Львова – об успешном опыте изменений в городе