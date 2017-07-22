Спецкор "Страны" погибла в ДТП

В субботу утром на трассе Киев-Одесса около села Троицкое в ДТП погибла специальный корреспондент интернет-газеты "Страна" Стася Рафал.

Стася Рафал strana.ua

Как сообщает издание, ДТП произошло около 4 утра.

"Микроавтобус, на котором в Одессу ехала Стася, врезался в грузовой автомобиль, который неожиданно притормозил на средней полосе трассы", - говорится в сообщении.

Прибывшая "Скорая" констатировала смерть. На месте аварии работает полиция.