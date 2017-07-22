Пленный военный Агеев встретился с матерью, СБУ призывает РФ освободить заложников
В Старобельске (Луганская обл.) cостоялась встреча пленного российского военного Виктора Агеева с матерью, которая прибыла в Украину накануне.
Об этом 22 июля на брифинге сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
"Наши следователи по поручению главы государства (Петра Порошенко) пошли на встречу и организовали встречу", - сообщил он.
"Встреча проходит прямо сейчас в Старобельске", - добавил Грицак.
"Мы призываем мать Агеева после встречи с сыном обратиться к президенту РФ об освобождении всех украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО", - заявил глава СБУ.
Он добавил, что по состоянию на 22 июля, по данным СБУ на территории ОРДЛО содержатся 134 человека.
"В оккупированном Крыму - десятки крымскотатарских активистов, на территории России - Карпюк, Сенцов, Сущенко, Кольченко и другие", - добавил Грицак.
Как известно, российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.
Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.
Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.
Мать Агеева Светлана ранее говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017.
Украинская правда
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