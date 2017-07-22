Грицак: В Украине погибли несколько тысяч военнослужащих РФ

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Суббота, 22 июля 2017, 16:45

На территории Украины погибли несколько тысяч военнослужащих РФ.

Об этом на брифинге 22 июля сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"По данному СБУ на территории Украины уже погибли несколько тысяч военнослужащих РФ и наемников. В Украине создана единая база ДНК лиц, пропавших без вести. В этой базе - более 300 ДНК-профилей лиц, не спивпадаюсь с образцами пропавших без вести в районе проведения АТО украинских военных и гражданских ", - заявил Грицак.

"Некоторые из них однозначно принадлежат именно российским военным и наемниками", - подчеркнул глава СБУ.

"Мы призываем всех матерей, отцов, детей российских граждан, отправились строить" русский мир "на Донбассе и пропали без вести, обратиться в Центр обмена заложников по установлению необходимых коммуникаций и проведения экспертиз. ... Электронный адрес центра - на сайте СБУ", - добавил Грицак.

Украинская правда

Темы: Донбасс Росcия СБУ
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