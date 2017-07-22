В Сирии воюют более 500 военных РФ, воевавших на Донбассе - СБУ

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Суббота, 22 июля 2017, 18:20

В Сирии воюют более 500 российских военных, участвовавших в военных действиях на Донбассе.

Об этом 22 июля на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"По оперативным данным СБУ, в Сирии в качестве наемников воюют более 500 граждан РФ, участвовавших в военных действиях на Донбассе. Большинство - это профессиональные военные из числа подразделений спецназначения внутренних войск, ВДВ и морской пехоты", - отметил Грицак.

 
Графика с сайта СБУ

Также среди военных РФ в Сирии - военные из числа сил спецопераций ГУ ГШ (Главное управление Генштаба) Вооруженных сил РФ.

"Речь не об официальном военном контингенте в Сирии, это - наемники Минобороны РФ, из которых погибли уже не менее 124 человек", - сообщил глава СБУ.

Как известно, ранее Грицак заявил, что СБУ установила личности 15 российских военных, которые воюют в составе разведроты так называемой 4 отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР", в которой служил пленный российский военный Виктор Агеев.

Украинская правда

Темы: Донбасс Росcия Сирия СБУ
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