На Запорожье в ДТП один человек погиб, 9 госпитализированы

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Суббота, 22 июля 2017, 21:01

В Запорожской области в результате ДТП один человек погиб, 9 госпитализированы.

Как сообщили в облуправлении ГосЧС, авария произошла на дороге "Бердянск - Энергодар" в 3 км от н.п. Васильевка.

Легковой автомобиль Lada Priora столкнулся с маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, 14 пассажиров доставлены на осмотр в Васильевскую и Днепрорудненскую больницы.

По факту происшествия начато расследование.

Украинские новости 

Темы: Запорожье ДТП
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