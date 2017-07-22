На Запорожье в ДТП один человек погиб, 9 госпитализированы

В Запорожской области в результате ДТП один человек погиб, 9 госпитализированы.

Как сообщили в облуправлении ГосЧС, авария произошла на дороге "Бердянск - Энергодар" в 3 км от н.п. Васильевка.

Легковой автомобиль Lada Priora столкнулся с маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, 14 пассажиров доставлены на осмотр в Васильевскую и Днепрорудненскую больницы.

По факту происшествия начато расследование.

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