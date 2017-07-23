Посол РФ в США Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне

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Воскресенье, 23 июля 2017, 02:30

Посол России в США Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне.

Об этом сообщает "Дождь", со ссылкой на заявление российского правительства.

Кисляк занимал свой пост с 2008 года. До назначения нового посла функции временного поверенного будет выполнять советник-посланник Денис Гончар.

Как сообщалось, после выборов президента США в 2016 году Кисляк оказался в центре политического скандала. В сокрытии контактов с российским послом обвиняли генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Американская газета The Washington Post писала, что Кисляк отчитывался своему руководству в Москве о том, что общался с Сешнсом по поводу предвыборной кампании в 2016 году. Отчеты Кисляка были перехвачены американской разведкой. Сешнс и Кисляк вели "существенные" беседы по вопросам, касавшихся отношений Трампа с Россией и о перспективах этих отношений в том случае, если Трамп победит на выборах.

Темы: Росcия США
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