Иран начинает новый ракетный проект

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Воскресенье, 23 июля 2017, 05:28

Иран объявил о начале нового ракетного проекта, несмотря на обострение отношений с США.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на иранские СМИ.

Так, министр обороны страны Хосейн Дехган заявил на торжественной церемонии, что начинается производство ракеты "Сайяд-3", дальность полета которой составит 27 километров. По словам министра, она сможет поражать боевые самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против 18 компаний и физических лиц, причастных к иранской программе разработки баллистических ракет.

Вашингтон заявил, что "пагубные действия" Тегерана на Ближнем Востоке могут свести на нет результаты ядерной сделки 2015 года. Тогда 6 ведущих мировых держав, включая США, согласились ослабить или отменить санкции против Ирана в обмен на свертывание его ядерной программы.

Темы: Иран
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