Совбез ООН проведет кризисное заседание по Иерусалиму

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Воскресенье, 23 июля 2017, 07:41

В понедельник, 24 июля, состоится кризисное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

Об этом сообщает DW.

Предложение по его созыву внесли в субботу, 22 июля, Швеция, Франция и Египет.

Как заявил представитель Швеции в ООН Карл Скау, члены Совбеза ООН должны в самом скором времени провести совещание о том, "как и чем можно поддержать призыв к деэскалации".

Конфликт между палестинцами и израильтянами вокруг Храмовой горы резко обострился 21 июля и привел к многочисленным жертвам - в течение 24 часов погибли по меньшей мере шесть человек, сотни людей были ранены. Протесты вспыхнули в ответ на отказ Израиля убрать металлодетекторы при входе на Храмовую гору.

Израильские власти 16 июля установили рамки металлодетекторов после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима.

В пятницу, 21 июля, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем. По его словам, решение останется в силе до тех пор, пока Израиль не отменит меры безопасности, принятые на Храмовой горе в Иерусалиме.

Темы: Израиль ООН
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