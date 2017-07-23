Фракция БПП поддержит все представления ГПУ на снятие неприкосновенности - Кононенко

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Воскресенье, 23 июля 2017, 14:15

Фракция БПП будет поддерживать любые представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Игорь Кононенко в эфире телеканала "112 Украина", сообщает пресс-служба партии "Солидарность".

Он отметил, что, несмотря на фамилии народных депутатов, фракция БПП будет поддерживать все представление Генеральной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности.

По словам Кононенко, необходимо чтобы в ближайшие годы в украинских судах сформировалась единая практика по размеру залога по тем или иным вопросам.

"Сейчас решения судов относительно размеров залога вызывают в обществе много вопросов: почему одному народному депутату суд назначил залог 300 тысяч, а другому – 50 миллионов. По моему мнению, по тем или иным обвинениям, статьями, практика должна быть одинакова", - сказал он.

Как ранее писала "Украинская правда", фракция БПП не была единодушной при голосовании за снятие неприкосновенности с народных депутатов 11 июля.

Верховная Рада не дала разрешения на привлечение к ответственности нардепа от НФ Евгения Дейдея и нардепа от РП Андрея Лозового.

Относительно нардепа из "Воли народа" Олеся Довгого, нардепа от БПП Борислава Розенблатта и НФ Максима Полякова Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, но не разрешила проводить задержание и арест.

13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Украинская правда

Темы: БПП неприкосновенность
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