Разведка: "Куратор" боевиков из РФ совершил ДТП, травмированы двое гражданских

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Воскресенье, 23 июля 2017, 15:18

На территории Донецкой области, временно неподконтрольной Украине, одним из российских "кураторов" боевиков было совершено ДТП, в результате которого тяжело травмированы двое гражданских лиц пожилого возраста.

Об этом 23 июля сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В зоне ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) одним из высокопоставленных чиновников из числа "российских кураторов" было совершено ДТП, в результате которого тяжело травмированы двое гражданских лиц пожилого возраста. Военный преступник к ответственности не привлечен", - сообщили в ГУР.

По данным разведки, также в частях российских оккупационных войск сохраняется тенденция к дезертирству и отказу от продления контракта военнослужащими.

"В одной из бригад боевиков в Горловке около 10 человек отказались от продолжения военной службы и заключения нового контракта. ... В одном из подразделений бригады из Макеевки военнослужащий с оружием самовольно покинул пост и убыл в направлении границы с РФ", - отметили в разведке.

Украинская правда 

Темы: "ДНР" Донбасс авария
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