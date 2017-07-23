Маме Агеева перед поездкой звонили из ФСБ, она ехала через Беларусь

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Воскресенье, 23 июля 2017, 15:38

Матери пленного российского контрактника Виктора Агеева Светлане незадолго до выезда к сыну в Украину звонили из ФСБ.

Об этом пишет "Новая газета", журналист которой Павел Каныгин сопровождал Агееву в поездке к сыну.

"Еще на Алтае, незадолго до вылета в Москву, Агеевой звонили из ФСБ и дали понять, что служба знает о ее планах и такую самодеятельность не приветствует", - пишет издание.

"Зачем вам такие приключения? Вы же знаете, что происходит там, куда вы собираетесь", — говорил ей человек, представившийся сотрудником местного УФСБ.

"Говорил таким вкрадчивым приятным голосом. Не по себе мне как-то стало. Будто меня раздели и все видят", — вспоминает Агеева.

По информации издания, при пересечении российской границы у матери пленного могли возникнуть проблемы, поэтому на территорию Украины она попала через Беларусь дневным поездом Минск—Харьков.

О том, что мать Агеева попала в Украину через Беларусь, говорил на брифинге в субботу и глава СБУ Василий Грицак.

"Мама попала в Украину через Беларусь. И мы были до последнего не уверены, ее выпустят сюда", - сказал он.

Глава СБУ также сообщил, что украинская сторона поставила журналисту "Новой газеты" условие для встречи с Агеевым.

"Каныгин очень хотел приехать. Но наше была условие - либо он приезжает с мамой, либо общения просто не будет", - сказал Грицак.

Украинская правда

Темы: Росcия пленные
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