АТО: От обстрелов Зайцево полностью сгорели 3 дома
В результате обстрелов, которые боевики вели по н.п. Зайцево 23 июля, полностью сгорели три дома.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 воскресенья.
"Боевики продолжили подвергать опасности местное население. Около 11:00 преступники открыли огонь из стрелкового оружия по домам мирных жителей Зайцево. В результате обстрела полностью сгорели три дома", - сообщили в штабе.
На Донецком направлении около 1:00 ночью боевики из гранатомета и стрелкового оружия били по силам АТО возле Авдеевки, две мины калибра 82 миллиметра выпустили по шахте "Бутовка".
На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики били близ н.п. Крымское и Малиновое.
Украинская правда
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