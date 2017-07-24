Найцікавіше: 2012. У театрі імені Франка прощаються з Богданом Ступкою 2014. Яценюк готовий на відставку через розпад коаліції 2015. В комуністів забрали право на владу

2001, вівторок

Президент Леонід Кума звільнив скандального суддю, голову Печерського райсуду Києва Миколу Замковенка – "в зв'язку з порушенням присяги судді".

Свого часу Замковенко називали прикладом кішеньковості українських суддів, але з часом це змінилося. Саме Замковенко випустив Юлію Тимошенко з СІЗО та ухвалив рішення щодо визнання потерпілою мати Георгія Гонгадзе.

2002, середа

– Рівненська обласна рада просить керівництво країни визнати Українську повстанську армію воюючою стороною у другій світовій війні. Відповідно її вояки мають отримати статус учасників бойових дій.

– Уряд Анатолія Кінаха розглядає можливість проведення емісії у 3 млрд гривень. Експерти впевнені, що це може привести до різкої інфляції.

2003, четвер

У Києві невідомі напали на редактора інтернет-видання "Україна кримінальна" Олега Єльцова. Журналіст припускає, що напад стався через якусь з публікацій на сайті видання.

2004, субота

Чутки про намір Леоніда Кучми балотуватися на президентських виборах 2004 року дозволили відтягнути негатив від провладного кандидата Віктора Януковича. Так вважає сам Кучма.

2006, понеділок

125 депутатів Блоку Юлії Тимошенко підписали заяви про вихід з фракції. Таким чином у БЮТ сподіваються домогтися припинення їхніх повноважень та проведення перевиборів. В "Нашій Україні" заявили, що колег не підтримають і власних мандатів складати не будуть.

2007, вівторок

"Дитячу лікарню майбутнього" почнуть будувати в 2008 році, а в 2009 здадуть в експлуатацію. Такі плани були озвучені на першому засіданні опікунської ради, яку очолила перша леді Катерина Ющенко. Орієнтована вартість проекту – 600 млн. грн.

Чим все закінчилося можна прочитати тут: Лікарня майбутнього в минулому. Невдалий піар Ющенка за наші кошти?

2008, четвер

– В районі кримського озера Донузлав продовжується акція проти проведення міжнародних навчань "Сі Бріз-2008". Учасники протестів від КПУ навіть похвалилися, що на якийсь час захопили у військових три бронетранспортери.

– Більше не "любий друг". Президент Віктор Ющенко заявив, що нардеп Давид Жванія причетний до його отруєння. Жванія відповів: така заява може стати підставою для імпічменту. Він звернувся до Європейського Суду з прав людини зі скаргою, що його намагаються позбавити громадянства України.

2009, п’ятниця

– Парламент змінив закон про вибори президента. Тепер виборчі комісії будуть формуватися всіма кандидатами на посаду, а термін виборчої кампанії скоротиться до 90 днів.

– Генпрокуратура висунула генералу Олексію Пукачу обвинувачення в причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Раніше заступник голови СБУ Василь Грицак розповідав, що Пукач назвав трьох замовників убивства. Цю заяву розкритикував генпрокурор Олександр Медведько: мовляв, неприпустимо Грицаку, який не має жодного відношення до пред’явлення обвинувачення, говорити про результати слідства.

2010, субота

– Уряд Москви купив у Криму вже п’яту здравницю, зізнався мер Москви Юрій Лужков.

– Соціалісти обрали собі нового лідера. Місце Олександра Мороза зайняв міністр економіки Василь Цушко.

2012, вівторок

– У Києві прощаються з видатним українським актором Богданом Ступкою. Прощання відбувається у театрі імені Івана Франка в Києві.

Ступка помер 22 липня після тривалої хвороби на сімдесят першому році життя. За всю кар'єру він виконав понад ста ролей у кіно.

– Екс-прем'єр Юлія Тимошенко за два місяці за гратами використала річну норму побачень, заявили у Державній пенітенціарній службі і заборонили їй зустріч з главою представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою.

2013, середа

– Президент Віктор Янукович підписав закон про векселі. Він дозволяє реструктуризувати бюджетну заборгованість фінансовими векселями з терміном обігу 5 років і 5% прибутковістю.

В УДАРі заявили, що векселі відкинуть Україну у 90-ті і наступним кроком може стати хіба що повернення бартерних розрахунків.

– Суд Алмати (Казахстан) засудив на шість років співробітників "Укрспецекспорту" Олександру Школяренко та Олександру Хрульову. Їх визнали винними в дачі хабара в особливо великому розмірі.

2014, четвер

– Українські військові звільнили від терористів Лисичанськ. В прес-центрі АТО зазначили: операція з визволення міста тривала дві доби.

– Чотири українських військових загинули та 35 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Серед загиблих і полковник Олександр Радієвський, якого ще кілька днів тому президент нагородив орденом за мужність.

– Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив, що коаліція припинила своє існування після того, як з неї вийшли фракції "УДАР" і "Свобода". Це дозволило їм зірвати голосування за урядові зміни до бюджету і Податкового кодексу.

В свою чергу прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд подає у відставку – "у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив". "Те, що розпалась коаліція, що не проголосовані закони і немає чим платити солдату, міліціонеру, лікарю, заправити БТР, не прийнято рішення, щоб заповнити українські газосховища і перезимувати, щоб звільнитися від російської газової залежності, це неприпустимо", - сказав Яценюк.

Тоді президент Петро Порошенко закликав парламент визначитися з вотумом довіри Кабміну. "Розраховую на те, що гарячі емоції вщухнуть, а гору візьмуть холодний розум та відчуття відповідальності, внаслідок чого увесь Кабінет Міністрів продовжить свою роботу", - зазначив він.

– Олександр Турчинов оголосив про розпуск фракції Компартії у Верховної Ради 7 скликання. "Це історична подія. Я сподіваюся, що ніколи більше комуністичних фракцій в українському парламенті не буде", – підкреслив він.

2015, п’ятниця

– Мінюст заборонив трьом компартіям (в тому числі – КПУ) брати участь у виборчому процесі. А в РНБО підкреслили: тепер ані КПУ, ані інші комуністичні партії більше не мають статусу політичної партії.

– Один український військовий загинув та 3 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Один з "діамантових прокурорів" Володимир Шапакін вніс заставу у 6,4 млн грн та вийшов з СІЗО.

– У Харкові ліквідували ДАІ. 90 працівників міської Державтоінспекції виведені поза штат. Їх замінить нова патрульна поліція.

2016, неділя

– Шість українських військових загинули та 13 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– "Я думаю, що пану Новинському варто зараз зосередитися не на політичних заявах, а на покаянні. Я знаю, про що говорю, і знаю, що він знає, про що я говорю. Осінь скоро". Генпрокурор Юрій Луценко відреагував на заяві Вадима Новинського про незаконні обшуки на його підприємствах.

Рустем Халілов, для УП