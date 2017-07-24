В Техасе обнаружен грузовик с телами 8 нелегальных мигрантов

Полиция Техаса обнаружила 38 человек в кузове грузовика без воды при сорокаградусной жаре, 8 из них были уже мертвы.

Об этом пишет DW.com.

Грузовик был обнаружен 23 июля. 8 человек погибли от обезвоживания и теплового удара. Еще 30 человек, содержавшихся в том же прицепе, были доставлены в больницы. 17 из них находятся в очень тяжелом состоянии, один пострадавший позднее скончался. Согласно сообщениям прессы, речь идет о нелегальных мигрантах.

"Мы расследуем случай преступной контрабанды людьми", - заявил начальник полиции города Сан Антонио Уильям Макманус, назвавший случившееся "ужасной трагедией".

Температура на юге Техаса в эти дни достигала почти 40 градусов, в прицепе не было ни системы кондиционирования воздуха, ни воды.

"Это счастье, что мы не нашли в грузовике 38 трупов", - уточнил глава местной полиции.

Водитель грузовика задержан в связи с расследованием.

К моменту прибытия полиции, вызванной сотрудником магазина, на парковке которого стоял грузовик, предположительно несколько десятков человек, перевозимых в кузове, сбежали. Всего, по рассказам свидетелей, в нем могло находиться до сотни мигрантов. Несколько человек признались, что они прибыли из Мексики, среди выживших находилось по меньшей мере четыре подростка от 10 до 17 лет.

Напомним, похожая трагедия произошла в августе 2015 года на территории Австрии, где был найден брошенный грузовик с телами 71 беженца, которые задохнулись, пытаясь попасть в страну. В связи с этим прокуратура Венгрии предъявила обвинения 11 лицам.