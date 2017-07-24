АТО: 14 обстрелов, ранен однин боец ВСУ

В зоне проведения АТО в прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования вечером активизировали обстрелы украинских позиций. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В общем 23 июля незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие.

Так, на Луганском направлении, из гранатометов и минометов боевики дважды били по Крымскому, Новоалександровке, а также из БМП по Новозвановке.

На Донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам ВСУ вблизи Каменки и на шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении около 20:00 бандформирования применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки. В результате этого обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения. Кроме того, под гранатометным огнем оказались и дома мирных жителей поселка.

В штабе отметили, что на большинство провокаций врага украинские военные оперативно открывали огонь.

Как сообщалось, в результате обстрелов, которые боевики вели по н.п. Зайцево 23 июля, полностью сгорели три дома.