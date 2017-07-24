В Луцке ночью подожгли не только отель

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Понедельник, 24 июля 2017, 08:46

Перед тем, как поджечь гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori в Луцке неизвестные злоумышленники подожгли спорткомплекс "Олимпия", расположенный рядом.

Как рассказали Volyn24 работники комплекса, под стеной "Олимпии" неизвестные положили несколько шин и подожгли их.

От огня стала разрушаться стена спорткомплекса – "обшивка" теннисного корта.

Поджоги в Луцке
Поджоги в Луцке
Volyn24

Когда охранники бросились тушить огонь, к ресторану подъехал автомобиль – и человек из него бросил какой-то предмет (вероятно, "коктейль Молотова") в окно ресторана.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 24 июля, в Луцке горел гостинично-ресторанный комплекс Patio di fiori, что на улице Кравчука.

Комплекс принадлежит общественному активисту, предпринимателю и медиавладельцу Владимиру Пащенко, отмечает местное издание.

Темы: Луцк
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