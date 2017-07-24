Поляков отказывается надевать электронный браслет – СМИ

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Понедельник, 24 июля 2017, 09:56

Депутат Верховой Рады от "Народного фронта" Максим Поляков отказывается позволить правоохранительным органам надеть на него электронный браслет слежения.

Об этом "Українським новинам" сообщил информированный источник.

По его словам, в конце прошлой недели правоохранители пытались надеть на депутата браслет, однако безрезультатно.

Как известно, суд избрал для Полякова залог более 300 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

Темы: Верховная Рада
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