Поляков отказывается надевать электронный браслет – СМИ
Депутат Верховой Рады от "Народного фронта" Максим Поляков отказывается позволить правоохранительным органам надеть на него электронный браслет слежения.
Об этом "Українським новинам" сообщил информированный источник.
По его словам, в конце прошлой недели правоохранители пытались надеть на депутата браслет, однако безрезультатно.
Как известно, суд избрал для Полякова залог более 300 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.
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