Порошенко повысил штрафы за парковку на местах для инвалидов

Президент Петр Порошенко подписал закон, ужесточающий наказание за парковку авто на местах для инвалидов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2109-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, повышает размер штрафов за остановку или стоянку транспортных средств на местах, предназначенных инвалидов или лиц, их перевозят.

Также увеличивается ответственность за необорудование на специально отведенных площадках парковочных мест для инвалидов.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Украинская правда