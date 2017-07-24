В понедельник суд возьмется за заместителя председателя НАПК

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Понедельник, 24 июля 2017, 12:00

В понедельник Днепровский районный суд Киева рассмотрит два административных протокола в отношении заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого.

Об этом "Украинской правде" сообщил эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.

Первый протокол суд будет рассматривать в 15:00, второй - 15:30.

Радецкий привлекается к административной ответственности относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

На просьбу "Украинской правды" прокомментировать возбуждение против него двух админпротоколов Радецкий заявил: "Приезжайте (на заседание суда - ред.) посмотрите".

Как известно, заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий мог повлиять на отсрочку проверки судьи райсуда столицы Кристины Тарасюк. Ранее эта судья в феврале приняла решение о невиновности Радецкого по делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Так, на Радецкого составили два админпротоколы по ч. 1, 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУоАП.

Ответственность за такое правонарушение - от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 до 3400 грн.

Темы: суд НАПК
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