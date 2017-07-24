В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранен боец

23 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.



Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было. Один военнослужащий получил ранения в результате вражеского обстрела. Этот инцидент произошел в Марьинке", – сказал полковник.



Украинская правда