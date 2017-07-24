Три тысячи грузин, поехав по "безвизу" в ЕС, не вернулись в срок

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Понедельник, 24 июля 2017, 12:57

Около трех тысяч граждан Грузии, которые воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза, не вернулись на родину в установленные сроки.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуциишвили журналистам в понедельник, передает "Инетрфакс".

"Из 55 тысяч граждан Грузии около 3-х тысяч не вернулись в установленные сроки. Впрочем, это не означает, что эти граждане однозначно нарушили безвизовый режим с Евросоюзом. Они могли перейти в такие страны, как Украина, Турция или Беларусь, с которыми у Грузии также действует безвизовый режим", – сказал он.

"МВД Грузии уже идентифицировало этих граждан", – уточнил Хуциишвили.

Он также сообщил, что, несмотря на предупреждения грузинских пограничников о проблемах с идентификационными документами, 160 граждан все же вылетели в страны Европы, но их вернули на родину из европейских аэропортов после прохождения паспортного контроля.

Безвизовый режим в Шенгенской зоне Евросоюза заработал для Грузии 28 марта 2017 года. Граждане Грузии могут находиться в странах "шенгена" без визы в течение 90 дней.

Темы: безвиз Грузия ЕС
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