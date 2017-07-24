В Кремле говорят, что РФ имеет право двигать свою армию, как хочет

Россия меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу усиления военного присутствия РФ на границе с Украиной, передает ТАСС 24 июля.

"Российская Федерация вольна изменить конфигурацию Вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным", – сказал представитель Кремля.

"Что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны", – добавил Песков.

Как сообщалось, Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые по сути предназначены для ведения быстрых наступательных действий.