Телефонные переговоры "нормандской четверки" длились 2 часа – источник

1773 просмотра
Понедельник, 24 июля 2017, 15:23

Телефонные переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии завершились.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник.

"Переговоры "нормандской четверки" завершились, они длились около двух часов", – рассказал собеседник агентства.

По информации источника, в разговоре также приняли участие глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, его первый заместитель Александр Хуг.

В ближайшее время ожидаются официальные комментарии пресс-служб лидеров государств "нормандского формата".

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отметила, что от результатов телефонного разговора "нормандской четверки" будут зависеть переговоры гуманитарной подгруппы в рамках "Минска" по освобождению заложников в ОРДЛО.

Президент Петр Порошенко также отмечал, что во время телефонных переговоров в "нормандском формате" будет требовать немедленного обеспечения "тишины" на Донбассе.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко рассказал "нормандской четверке" о самых кровавых днях года
В Кремле говорят, что РФ имеет право двигать свою армию, как хочет
Кровь и водка: Беларусь торгует с боевиками ОРДЛО
Полякова вызвали надевать браслет, но он не пришел – полиция
Все новости
Правила жизни

Павел Шеремет: Каждый день – как последний

Крыши Киева

Лучшие руфтопы и места для вечеринок