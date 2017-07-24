В Одессе взорвали автомобиль - полиция

936 просмотров
Понедельник, 24 июля 2017, 16:13

Утром понедельника в Одессе взорвался автомобиль "ВАЗ 2101" после того, как сработало безоболочное взрывное устройство.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на нацполицию.

"Специалистами взрывотехнического управления предварительно установлено, что взрыв имел уголовные признаки. По характерным повреждениям указанного автомобиля четко определяется место взрыва - это район заднего левого пассажирского места", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время предварительно установлено, что взрыв указанного автомобиля произошел в результате действия безоболочного взрывного устройства. Тротиловый эквивалент взорванного заряда составляет около 600 граммов. Устанавливается тип взрывчатого вещества",- добавили в пресс-службе.

 
 

По информации следствия, владельцем автомобиля является 68-летний житель Днепра.

Сейчас правоохранители решают, вносить ли данные о взрыве в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Темы: Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Одесский НПЗ конфискован в пользу государства 21 июля 2017, 20:54
ГПК: Судьи отказываются судить своего коллегу, который стрелял в НАБУ 21 июля 2017, 14:03
В Одессе судью облили зеленкой: она попала в больницу 19 июля 2017, 13:04
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко рассказал "нормандской четверке" о самых кровавых днях года
В Кремле говорят, что РФ имеет право двигать свою армию, как хочет
Кровь и водка: Беларусь торгует с боевиками ОРДЛО
Полякова вызвали надевать браслет, но он не пришел – полиция
Все новости
Правила жизни

Павел Шеремет: Каждый день – как последний

Крыши Киева

Лучшие руфтопы и места для вечеринок