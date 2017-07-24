Порошенко согласился, чтоб жертв кибератак не штрафовали за запоздалые накладные

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Понедельник, 24 июля 2017, 16:21

Президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет не штрафовать за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных вследствие кибератак.

Этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Верховная Рада 13 июля внесла изменения в подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса о неприменении штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных вследствие несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей налогоплательщиков.

Глава парламента подписал его 14 июля, а президент – 24 июля.



Согласно закону, к налогоплательщику не будут применять санкции за нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных, которые были составлены с 1 июня по 30 июня, – при условии регистрации таких налоговых накладных не позднее 31 июля.

Налоговые накладные и/или расчеты корректировок к налоговым накладным, составленные в июне и зарегистрированные в Едином реестре налоговых накладных не позднее 31 июля, будут считать своевременно зарегистрированными.

То же касается акцизных накладных и/или расчетов корректировки к акцизным накладным.

Также штрафные санкции не применят к согласованным суммам денежных обязательств, с предельным сроком уплаты 30 июня.

Кроме того, временно до 31 декабря 2017 года в случае потери и/или повреждения информации (в том числе, в базах данных учета налогоплательщика) из-за несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей налогоплательщик в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу данного закона должен письменно уведомить контролирующий орган по месту учета.

Он должен предоставить документы, подтверждающие повреждение информации.

В случае невозможности проведения проверки налогоплательщика орган контроля переносит сроки проведения таких проверок до даты восстановления информации, но не позднее 31 декабря.

Налогоплательщик обязан восстановить утраченную и/или поврежденную информацию о выплатах.

Как известно, 27 июня Украину потряс мощный вирус "Petya", который поразил и системы государственных учреждений и крупных предприятий, и банков, и бизнеса, и компьютеры частных лиц.

Алена Рощенко, УП

Темы: налоги хакеры законодательство Порошенко
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