Суд продлил арест Штепе: на заседание дважды вызывали "скорую"

В понедельник Ленинский районный суд Харькова продлил арешт экс-мэру Славянска Нели Штепе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", .ссылаясь на прокуратуру Харьковской области.



Суд продлил на 60 дней меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По словам собеседника агентства, Штепе дважды вызвали "скорую": один раз - сразу после доставки в суд, второй - когда суд находился в совещательной комнате. Однако госпитализация не потребовалась.

После оглашения определения суда Штепу доставили в СИЗО.

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Как сообщалось, 4 июля Ленинский районный суд Харькова отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отмене меры пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе.

Ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь ее дело слушается с начала четвертый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.