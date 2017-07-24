Суд продлил арест Штепе: на заседание дважды вызывали "скорую"

817 просмотров
Понедельник, 24 июля 2017, 17:27

В понедельник Ленинский районный суд Харькова продлил арешт экс-мэру Славянска Нели Штепе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", .ссылаясь на прокуратуру Харьковской области.

Суд продлил на 60 дней меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По словам собеседника агентства, Штепе дважды вызвали "скорую": один раз - сразу после доставки в суд, второй - когда суд находился в совещательной комнате. Однако госпитализация не потребовалась.

После оглашения определения суда Штепу доставили в СИЗО.

Читайте также: "Сепаратистские" дела Луганщины. Скрытая амнистия"

Как сообщалось, 4 июля Ленинский районный суд Харькова отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отмене меры пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе.

Ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь ее дело слушается с начала четвертый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Темы: сепаратизм суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Закарпатье двух украинцев будут судить за провокационные стелы на венгерском 22 июля 2017, 10:19
Ни один "сепаратист" в Луганской области не сел в тюрьму 17 июля 2017, 14:03
"Сепаратистские" дела Луганщины. Скрытая амнистия 17 июля 2017, 13:00
powered by lun.ua
Главные новости
Представительство президента в Крыму пикетируют уже 2 недели: власти молчат
Адвокаты Полякова заявили, что он не собирается носить браслет – САП
Порошенко рассказал "нормандской четверке" о самых кровавых днях года
В Кремле говорят, что РФ имеет право двигать свою армию, как хочет
Все новости
Креативная Словения

Как самый молодой город страны обрастает арт-инициативами

Девушка с фотоаппаратом

Как Анастасия Власова снимает войну, переселенцев и молодежь Донбасса