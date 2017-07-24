В Генпрокуратуре опровергли наличие дел на "обидчиков Ляшко"

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Понедельник, 24 июля 2017, 18:09

В Едином реестре досудебных расследований не зарегистрировано уголовных производств в отношении сотрудников НАПК по делу лидера Радикальной партии Олега Ляшко о совместительстве должностей.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сейчас такого производства в ЕРДР нет", - сказала Сарган.

В то же время, она отметила, что Ляшко написал заявление на имя Нацполиции с просьбой возбудить производство в отношении сотрудников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Ранее нардеп-"радикал" Игорь Мосийчук в своем Facebook утверждал, что Нацполиция возбудила дело против должностных лиц НАПК.

"Как стало известно, Национальная полиция возбудила уголовное производство в отношении должностных лиц НАПК, которые фальсифицировали админпротокол о коррупционном правонарушении в отношении народного депутата Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко", - написал он.

Как известно, 21 июля суд закрыл дело против Ляшко относительно совместительства, которое возбудила НАПК.

Печерский суд рассматривал представление НАПК относительно лидера "радикалов". НАПК обвиняло его в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".

Олег Твердь для УП

Темы: Ляшко НАПК
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