В школе неподалеку Торецка произошел взрыв, пострадал охранник

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Понедельник, 24 июля 2017, 18:37

В городе Зализне Донецкой области произошел взрыв на территории школы № 15, которая не работает с начала боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, в результате детонации взрывчатки многочисленные осколочные ранения получил 30-летний охранник здания.

"Мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв", - отметили правоохранители.

Пострадавшего доставили в больницу.

Город Зализне подчинен Торецкому горсовету.

Украинская правда

Темы: Донецкая область
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