Лондон перенес на осень вопрос выдачи Киеву экс-главы "Укрспецэспорта"

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Понедельник, 24 июля 2017, 18:43

Королевский суд Лондона (Великобритания) перенес на сентябрь-ноябрь рассмотрение запроса Украины об экстрадиции бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука в связи с его просьбой о политубежище.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передают Українські новини.

То есть до того момента, пока не будет рассмотрен вопрос политического убежища, экстрадиции ожидать не стоит.

В комментарии "Украинской правде" Сергей Бондарчук напомнил, что политическое убежище в Великобритании попросил еще в 2015 году. Бондарчук считает дело против себя сфальсифицированным.

При этом он не берется прогнозировать, когда его просьба о предоставлении политического убежища будет рассмотрена.

"Когда решится вопрос политубежища мне трудно сказать, это всегда занимает много времени", - отметил Бондарчук.

Как известно, в мае 2016 года Бондарчук заявил, что попросил политубежища в Великобритании.

Украинские правоохранители обвиняют Бондарчука в хищении государственного имущества в сумме 7,5 миллиона долларов. С июня 2015 он находится в розыске Интерпола. Бондарчук заявляет, что обвинения против него сфальсифицированы.

Бондарчук - офицер СБУ, бизнесмен, бывший народный депутат Украины, член руководства партии Виктора Ющенко "Наша Украина" и инициатор ее роспуска.

С 2005 до 2010 года Сергей Бондарчук был генеральным директором Государственной компании по импорту и экспорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт".

Из рук тогда еще президента Виктора Ющенко Сергей Бондарчук получил орден за заслуги и звания Героя Украины.

Украинская правда

Темы: Укрспецэкспорт
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