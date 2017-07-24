Шабунин - Матиосу: В реестре нет данных об убитом Шаповале

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что в открытом реестре прав на недвижимое имущество отсутствуют данные об убитом полковника Главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала.

Об этом он написал на Facebook, комментируя заявление главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который сказал, что убийцы узнали адрес Шаповала из реестра.

"Мы проверили реестр на наличие этих данных. Так вот, нет их сейчас там (см. скрины). И я очень сомневаюсь, что они там вообще были. По крайней мере, нет никакой логики изымать из реестра эти данные после убийства", - отметил Шабунин.

По его мнению, военный прокурор может использовать убийство сотрудника ГУР для легитимизации незаконного засекречивания электронных деклараций своих подчиненных, а также продвижения своего законопроекта, которым данные в том числе его подчиненных вообще убираются из открытых реестров.

"Могу ли я попросить вас, господин Анатолий, обнародовать любое документальное подтверждение вашего тезиса о данных полковника Шаповала в реестре недвижимости?" - обратился Шабунин к Матиосу.

Украинская правда