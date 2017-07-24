На Волыни задержали мужчину за попытку подкупить прокурора

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Понедельник, 24 июля 2017, 22:44

Мужчину, который предлагал прокурору взятку в размере 5 тысяч долларов за подмену вещественных доказательств по делу о незаконной добыче янтаря, задержали на Волыни.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме 5 тысяч долларов прокурору за подмену вещественных доказательств - изъятого в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг", - написал он в Facebook.

Украинская правда

Темы: Волынская область янтарь прокуратура
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