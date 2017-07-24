Разборки со стрельбой в Днепре: 1 погибший, 6 раненых

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Понедельник, 24 июля 2017, 22:57

В Днепре на проспекте Гагарина в результате разборок между двумя группами один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГНПУ в Днепропетровской области вечером в понедельник, две группы мужчин словесно выясняли отношения, однако, после того как не смогли достичь компромисса, началась стрельба.

"Один человек погиб", - подтвердили в полиции.

Как стало известно "Интерфакс-Украина", еще 6 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в областную больницу им. Мечникова.

"Двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оперируют двоих. Потерпевшие поступили с огнестрельными ранениями ног, головы, живота", - подтвердили врачи больницы.

По области объявлен перехват скрывшихся с места происшествия остальных участников конфликта. Прохожие не пострадали.

Интерфакс-Украина

Темы: Днепр криминал
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