В Днипре в результате стрельбы погибли двое, четверо ранены

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Вторник, 25 июля 2017, 02:55

В Днипре в результате стрельбы были убиты два человека, еще четверо госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днипропетровской области.

В области введен оперативный план "Сирена".

"24 июля, около 20:00 в полицию поступила информация, что по пр. Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днипра, слышны выстрелы и на асфальте лежит неподвижное тело мужчины. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили: около 19:50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия нанесли огнестрельные ранения пяти гражданам, которые находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы один человек погиб на месте, пятеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате стрельбы.

Темы: полиция Днепропетровская область
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