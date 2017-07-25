Во время стрельбы в Днипре были убиты бойцы АТО

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Вторник, 25 июля 2017, 05:25

В результате стрельбы в Днипре вечером 24 июля погибли два военнослужащих АТО, а известный в городе адвокат, воин-доброволец был ранен.

Об этом сообщает издание "Днипроград".

Так, по неподтвержденным данным, на месте происшествия от пулевого ранения в голову погиб бывший боец ​​11 батальона 59 бригады с позывным "Щука".

Также многочисленные ранения получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший в 20 отдельном батальоне 93 мотопехотной бригады. Он был доставлен в больницу, но там скончался.

Кроме того, ранения получил адвокат Эдмонд Саакян. По словам врачей, сейчас его состояние стабилизировалось, и его жизни ничто не угрожает.

Депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник подтвердил гибель и ранения бойцов АТО.

"По поводу стрельбы в центре Днипра. Не было никаких "с обеих сторон" разборок вооруженных группировок. Из машины вышло тело и отстрелялось из автомата по АТОшникам, затем село в машину и поехали прочь. Знаю точно, что погиб парень с 20-ки, и тяжело ранили Эдмонда Саакяна, тоже с 20-ки", - написал он в Facebook.

Ранее полиция сообщала, что в результате стрельбы в Днипре погибли два человека, еще четверо были ранены.

Темы: Днепр убийство
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